Реклама на сайте
Прислать новость
Почему петрозаводчанин Мазуровский проиграл праймериз «Единой России» в районе Карелии? 10
Сегодня 08:30
Петербургское такси «Таксовичкоф» доехало до Петрозаводска
Сегодня 14:14
Число умерших больных от COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на три человека 3
Сегодня 09:31

Федеральный центр решил привлечь регионы к развитию вузов

Новости. Экономика
20:30, 02 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Субъекты федерации получат право напрямую финансировать научную, производственную и социальную инфраструктуру высших учебных заведений.

Правительство России подготовило законопроект, который позволит регионам страны участвовать в развитии высших учебных заведений и федеральных научных организаций. Как рассказали в российском кабмине, документ наделяет субъекты федерации правом напрямую финансировать программы развития вузов независимо от их ведомственной принадлежности, а также формировать их учебную, производственную и социальную инфраструктуру.

Кроме того, при наличии ресурсов регионы смогут поддерживать научные исследования и экспериментальные разработки, которые проводятся в вузах и научных организациях. Как ожидается, это повысит эффективность взаимодействия регионов с федеральными учреждениями при реализации совместных проектов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-02 21:25:07
Они не знают кем и чем правят.(((
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»