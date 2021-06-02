Федеральный центр решил привлечь регионы к развитию вузов

Субъекты федерации получат право напрямую финансировать научную, производственную и социальную инфраструктуру высших учебных заведений.

Правительство России подготовило законопроект, который позволит регионам страны участвовать в развитии высших учебных заведений и федеральных научных организаций. Как рассказали в российском кабмине, документ наделяет субъекты федерации правом напрямую финансировать программы развития вузов независимо от их ведомственной принадлежности, а также формировать их учебную, производственную и социальную инфраструктуру.

Кроме того, при наличии ресурсов регионы смогут поддерживать научные исследования и экспериментальные разработки, которые проводятся в вузах и научных организациях. Как ожидается, это повысит эффективность взаимодействия регионов с федеральными учреждениями при реализации совместных проектов.