Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске инспекторы ищут лихача, едва не сбившего группу пешеходов (ВИДЕО) 5
16.02.2021 15:17
Аномальные холода надвигаются на Карелию 8
16.02.2021 15:15
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!" 1
16.02.2021 14:30
Две карельские компании вошли в топ-100 работодателей России: там все хотят работать 2
16.02.2021 12:08
В Карелии следователи проверяют обстоятельства гибели задохнувшихся пенсионеров 1
16.02.2021 16:09
Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты 1
16.02.2021 21:30

Фейерверк прогремит в Петрозаводске в День защитника Отечества

Новости. Общество
10:54, 17 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

В мэрии Петрозаводска рассказали, когда в карельской столице состоится фейерверк, посвященный празднованию Дня защитника Отечества.

Пресс-центр петрозаводской мэрии опубликовал программу праздничных событий 23 февраля.

Торжественная церемония у Мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы" начнется в 11.00.

На площади Кирова с 9:00 до 20:00 часов будут проходить мероприятия, организованные Госкомитетом Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. В этот день состоятся соревнования среди отрядов пожарной службы, будет продемонстрирована пожарная и аварийно-спасательная техника. Участников и гостей праздника угостят блюдами полевой кухни. Детей ждет катание на профессиональном снегоходе спасателей.

На Студенческом бульваре в 12.00 молодежный центр "Смена" организует праздничную интерактивную программу. В планах – творческие номера, торжественное вступление в ряды юнармейцев, командная игра по станциям, включающая сборку и разборку автомата, оказание первой помощи и так далее. Там же пройдет интерактивная квест-игра "Курс молодого бойца", которую готовят общественные организации "Офицеры России" и ДОСААФ Карелии.

Также 23 февраля с 14:00 у фонтана "Молекула" будут работать волонтеры I регионального фестиваля лыжного туризма "Нетающая лыжня". Там желающие смогут подробнее узнать о программе фестиваля. Напомним, что праздник спорта стартует в Карелии 27 февраля: будут организованы старты с прохождением различных этапов – от классических лыжных гонок с накопительным итогом баллов до лыжного похода.

Кинотеатр "Премьер" в 12:00 проведет бесплатный сеанс отечественного фильма "Звезда" (2002 г., 16+). Чтобы посетить его, нужно предварительно записаться по телефону в кассе кинотеатра.

В 18:30 на площади Кирова пройдет фейерверк "Непобедимая и легендарная", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-02-17 11:19:45
Все это напоминает попытки в конец опустившегося человека, украсить свою дырявую, прогнившую берлогу.
театральный критик
2021-02-17 11:02:02
Для навальнят отдельный конкурс : сборка и разборка фонарика. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске

Аналитика

16.02.2021 15:10
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 3
16.02.2021 15:00
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!" 1
16.02.2021 14:30
Государство как инвестор 4
15.02.2021 16:30
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
15.02.2021 14:51
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»