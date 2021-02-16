Фейерверк прогремит в Петрозаводске в День защитника Отечества

В мэрии Петрозаводска рассказали, когда в карельской столице состоится фейерверк, посвященный празднованию Дня защитника Отечества.

Пресс-центр петрозаводской мэрии опубликовал программу праздничных событий 23 февраля.

Торжественная церемония у Мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы" начнется в 11.00.

На площади Кирова с 9:00 до 20:00 часов будут проходить мероприятия, организованные Госкомитетом Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. В этот день состоятся соревнования среди отрядов пожарной службы, будет продемонстрирована пожарная и аварийно-спасательная техника. Участников и гостей праздника угостят блюдами полевой кухни. Детей ждет катание на профессиональном снегоходе спасателей.

На Студенческом бульваре в 12.00 молодежный центр "Смена" организует праздничную интерактивную программу. В планах – творческие номера, торжественное вступление в ряды юнармейцев, командная игра по станциям, включающая сборку и разборку автомата, оказание первой помощи и так далее. Там же пройдет интерактивная квест-игра "Курс молодого бойца", которую готовят общественные организации "Офицеры России" и ДОСААФ Карелии.

Также 23 февраля с 14:00 у фонтана "Молекула" будут работать волонтеры I регионального фестиваля лыжного туризма "Нетающая лыжня". Там желающие смогут подробнее узнать о программе фестиваля. Напомним, что праздник спорта стартует в Карелии 27 февраля: будут организованы старты с прохождением различных этапов – от классических лыжных гонок с накопительным итогом баллов до лыжного похода.

Кинотеатр "Премьер" в 12:00 проведет бесплатный сеанс отечественного фильма "Звезда" (2002 г., 16+). Чтобы посетить его, нужно предварительно записаться по телефону в кассе кинотеатра.

В 18:30 на площади Кирова пройдет фейерверк "Непобедимая и легендарная", сообщили в мэрии Петрозаводска.