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Фермер в Карелии вырастила 30 тонн клубники и 100 тысяч тюльпанов

Новости. Общество
12:45, 23 Июня 2021

Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки посетил фермерское хозяйство Юлии Шелемех в Пряжинском районе.

Ферма расположена в старинной карельской деревне Виданы Чалнинского сельского поселения, недалеко от автодороги «Петрозаводск – Суоярви». Всего для ведения фермерского хозяйства в собственности более 20 гектар земли, которая используется, в первую очередь, для выращивания клубники.

Кроме ягод в хозяйстве выращивают сортовые тюльпаны, которые пользуются большим спросом у петрозаводчан.

Глава фермерского хозяйства показала Артуру Парфенчикову ягодные поля, общая площадь которых составила 13 га, рассказала о насущных вопросах деятельности хозяйства.

Фермеры используют 7 единиц техники, из них 2 трактора. Благодаря этому с 13 гектаров, занятых под многолетние ягодные насаждения, в прошлом году был собран неплохой урожай – 32 тонны ягод. Кроме того, в теплицах хозяйства было выращено 100 тысяч тюльпанов, поставляются на рынок также картофель и овощи.

Юлия Шелемех подчеркнула, что эти результаты достигнуты, в том числе, и благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства Карелии. В минувшем году общая сумма поддержки составила 900 тыс. рублей в виде субсидий, в 2019 году – 973 тыс. рублей. На эти средства была закуплена сельскохозяйственная техника и удобрения. 

Вместе с председателем Заксобрания Карелии Элиссаном Шандаловичем, министрами сельского и рыбного хозяйства Владимиром Лабиновым и экономического развития и промышленности Олегом Ермолаевым глава республики обсудил вопросы развития производства клубники в крестьянских хозяйствах Карелии. В частности, чтобы увеличить урожайность ягодных культур в условиях Севера, между фермерами деревни Виданы и учёными Карельского научного центра Российской академии наук заключён договор о выполнении научно-исследовательских работ сроком до 2025 года на земельном участке площадью 100 гектар. Совместная работа фермеров и учёных направлена на подборку наиболее адаптированных к карельским условиям сортов ягод, овощей и внедрения инновационных технологий возделывания земли.

"Для нас это хозяйство опытное, это своеобразный индикатор тех проблем, которые возникают у фермеров Карелии по самым разным направлениям их работы. На его примере мы строим взаимодействие с другими хозяйствами, помогаем им решать возникающие вопросы. Таким развивающимся хозяйствам, как у Юлии Шелемех, мы и дальше будем помогать» - сказал Артур Парфенчиков.

Одним из препятствий на пути расширения сельхозпроизводства в республике является отсутствие достаточного количества земли. Такая проблема есть и у хозяйства Шелемех, которое развивает разные направления растениеводства. На месте, где ещё год назад была заросшая лесом пустошь, сегодня протянулись ровные грядки с поспевающей клубникой. А рядом участок другого собственника с пеньками от вырубленных деревьев и зарастающей землёй, которую не обрабатывали уже много лет.

Глава Карелии подчеркнул: «Мы будем и дальше работать, вместе с нашими законодателями над совершенствованием федеральных законов, чтобы земли сельхозназначения не простаивали, не зарастали лесом, а переходили тем собственникам, кто хочет работать на земле, расширять своё производство, поставляя на рынки республики и соседних регионов вкусную натуральную карельскую сельскохозпродукцию».

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Комментарии

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Добрый
2021-06-23 14:08:29
Хорошо что : не посадили и не отобрали бизнес! Это радует,потому как помним как у нас обычно всё "раскручивают"!?
театральный критик
2021-06-23 13:59:17
Там хорошая клубника. Прямо с грядки без посредников. Не то что в соседней финляндии с таким же климатом.
кир
2021-06-23 13:06:55
Как-то так начинали канадские финны, приехавшие в Пряжинский район строить новую жизнь по зову родной партии. Даже технику с собой привезли. Мы знаем, чем это кончилось, - сказал кот-историк. "Не многие вернулись с поля". Малая часть уехала обратно, других отправили в Сибирь. Хитрые приспособились, некоторые вошли во власть. Но неблагодарные их потомки в перестройку уехали в Австралию. Там халява намечалась. Часть - в Финляндию. Естественно по зову предков. А вы как думали?
Изя
2021-06-23 14:08:03
эка тебя корячит )))))
кир
2021-06-23 14:25:40
Изя, впитывай, понятие потом придет, - сказал кот.)))
театральный критик
2021-06-23 12:55:50
Куда уж без так называемых карельских учОных с Пушкинской. Тут как тут в поисках грантов. Штаны то быстро протираются.
Гость
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