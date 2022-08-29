Фермерам будут давать землю без торгов: разъяснения главы Минимущества Карелии

С 1 января 2023 года вступит в силу федеральный закон о выделении крестьянско-фермерским хозяйствам земельных участков без проведения торгов.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

«Не надо будет никаких аукционов. Крестьянско-фермерское хозяйство обращается и реализует потом проект на данном земельном участке», — пояснила Свидская.

По ее словам, согласно закону, фермеры, которые получат такие участки, не будут иметь права передавать их третьим лицам или менять вид разрешенного использования.

«Мы точно будет понимать, что если крестьянско-фермерское хозяйство получило этот участок благодаря такой льготной мере поддержки, то оно будет реализовывать свой проект именно в сфере сельского хозяйства. Это основа социально-экономического развития Республики Карелия — одно из якорных направлений», — добавила руководитель министерства.