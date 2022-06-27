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Фермеры Италии предупредили о дефицит популярного сорта сыра из-за засухи

Новости. Общество
00:10, 03 Июля 2022
фото: © Владимир Смирнов / РГ

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Обмеление реки По на фоне засухи в Италии поставило под угрозу производство пармезана.

На фоне случившейся в Италии засухи человечеству предрекли дефицит пармезана. Река По, питавшая 30 процентов фермерских хозяйств в стране, сильно обмелела, что поставило под угрозу производство популярного сорта сыра, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

По словам главы отдела климатических рисков Итальянского общества экологической геологии Массимилиано Фаццини, дефицит воды в бассейне реки составляет от 45 до 70 процентов. Как пояснил специалист, По питается за счет снега в Альпах и проливных дождей весной. Однако с мая 2022 года осадков было недостаточно — в зоне риска оказались люди, которые живут и работают благодаря этой реке.

«Обычно я никогда не бываю пессимистом или паникером, но на этот раз мы должны быть паникерами. Ситуация критическая и может только ухудшиться», — заявил Фаццини. Эксперт добавил, что вода По необходима для содержания молочного скота. Коровы обычно дают по 30 литров молока в день на производство настоящего пармиджано реджано — для этого каждое животное должно выпивать по 100–150 литров воды. Влага также нужна и для выращивания сочных кормов для стада. Недостаток воды в По беспокоит итальянцев, так как их фермы могут закрыться.

Ученые называют Средиземноморский регион одной из горячих точек климатического кризиса. Согласно прогнозам, температура там будет на 20–50 выше, чем в среднем по миру, и засухи усилятся к середине столетия, даже если человечество существенно сократит выбросы парниковых газов.

Засуха уже затронула разные части европейской страны. Так, в финансовом центре Италии Милане мэр приказал отключить все декоративные фонтаны и запретил мыть личные автомобили, а также поливать сады и газоны. В городке Кастеназо, недалеко от Болоньи, парикмахерам даже запретили мыть волосы клиентов дважды ради экономии воды.

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