Фермеры в Карелии в 6 раз увеличили закупки техники и оборудования за счет бюджета

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии за 2 года увеличило объем финансирования для покупки оборудования и техники фермерским хозяйствам в 6 раз.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

За 2018-2020 годы общий объем средств на покупку техники и оборудования составил 23,9 млн. рублей. "Обновление парка техники позволит фермерам в дальнейшем увеличивать объемы и качество производимой продукции, оптимизировать затраты на ее производство", - сообщили в министерстве. Сколько единиц техники было куплено на эти деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".