«Фиджи» и «Хан» пришли на службу в УФСИН Карелии

В кинологической службе карельского управления Федеральная служба исполнения наказаний появились два породистых щенка.

Щенки немецкой овчарки приехали в Карелию из племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Архангельской области, рассказали в ведомстве.

Кинологи дали имена новобранцам — «Фиджи» и «Хан». Скоро у них закончится регламентированный карантин и их начнут дрессировать. Щенкам предстоит пройти курс подготовки по месту будущей службы в кинологическом подразделении СИЗО-2.

В учреждениях Управления в основном несут службу немецкие и бельгийские овчарки, универсальные качества которых высоко ценятся специалистами. Всего на службе состоит порядка 90 служебных собак.