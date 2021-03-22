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Фигура самой сексуальной атлетки мира в обтягивающих лосинах впечатлила фанатов

Новости. Общество
23:30, 22 Марта 2021
фото: © www.instagram.com/alicasmd
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Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала фотографию в обтягивающих лосинах, чем впечатлила пользователей сети.

Снимок опубликован в Instagram, сообщает Лента.ру.

На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует, лежа на животе. В комментариях пользователи оценили фигуру немки, назвав ее идеальной. "Булки, что надо", "Ты напоминаешь мне куклу Барби", "Приезжайте в гости и потренируйте меня, тоже хочется иметь такую фигуру", — написали фанаты.

В феврале этого года Шмидт поделилась фотосессией из фитнес-зала. В комментариях пользователи остались озадачены, когда бегунья успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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