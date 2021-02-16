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Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты

Новости. Общество
21:30, 16 Февраля 2021
фото: © Анастасия Осипова
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Для каждого человека сумма минимального ежемесячного дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, сильно разнится.

Допустим, для семьи из 4 человек необходим доход в 100 тысяч рублей в месяц. Чтобы получать такой доход с депозита в банке в течение последних 10 лет, семье пришлось бы держать на вкладе более 12 миллионов рублей, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.

"Однако ежемесячно снимая проценты в течение 10 лет, мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы", — добавил финансист.

В 2021 году математика стала совершенно другой. Ключевая ставка ЦБ находится на историческом минимуме 4,25%. Средняя доходность по депозитам тоже 4,5% годовых. Это значит, что для получения дохода в 100 тысяч рублей в месяц с депозита, нужно держать на вкладе уже более 26 миллионов рублей, подсчитал он.

Если говорить о Москве, которая по-прежнему остаётся одним из самых дорогих городов в мировых рейтингах по уровню жизни, то здесь желательно рассматривать более крупные суммы месячного дохода для приемлемого уровня жизни — пусть это будет 150-200 тысяч рублей. На семью из 4 человек сумма вклада при текущих ставках для получения такого дохода должна быть 45-50 миллионов рублей, добавляет Ревенко.

"Выход из ситуации с низкими ставками по вкладам — это рынок ценных бумаг. Самым надежным инструментом являются облигации. Так, средняя доходность пятилетних ОФЗ дает 5,8%. Данный инструмент является базовым и самым надежным для знакомства инвестора с рынком ценных бумаг", — отмечает эксперт.

Ещё один из способов вложения денежных средств — это покупка недвижимости. Подобный вид инвестирования позволяет получать пассивный доход инвестору на долговременной основе. Однако здесь требуется тщательно изучить рынок и понимать все возможные риски, добавляет он.

По мнению Ревенко, самый лучший вариант долгосрочного инвестирования, который подходит большинству граждан, — создание диверсифицированного инвестиционного портфеля, составленного профессионалом. В этом случае средствами управляют специалисты крупной инвестиционной компании, имеющей соответствующие лицензии и хорошую репутацию на фондовом рынке.

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