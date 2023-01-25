Финансовых пирамид в России стало вдвое больше

Потери россиян от их деятельности оцениваются в 5-6 миллиардов рублей.

Число мошеннических фирм в стране выросло за минувший год на 85%. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Банк России, число таких организаций достигло почти 5 тысяч. Особенно увеличилось количество финансовых пирамид: их стало больше в 2,3 раза.

Почти всех своих жертв мошенники находили в интернете. По оценке директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха, потери россиян от вложений в финансовые пирамиды составили около 5-6 миллиардов рублей.