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Новости. Общество
18:20, 05 Июля 2018

Финляндия может вернуть погранконтроль на внутренних границах Шенгена из-за встречи Трампа и Путина

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Пограничная служба Финляндии уже перешла на усиленный режим работы.

Финляндия может вернуться к проведению погранконтроля на внутренних границах Шенгенской зоны в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает Yle.

Пограничная служба Финляндии уже перешла на усиленный режим работы, а теперь готовится к введению погранконтроля на несколько дней на всех границах.

В таком случае паспорта будут проверять в аэропортах, морских портах и на сухопутной границе.

Госсовет еще должен решить, будут ли проверять также людей, прибывающих с территории Шенгенской зоны.

Целью этого ставится недопущение в страну лиц, которые могут угрожать как общественной безопасности, так и безопасности гостей.

Американский и российский президенты встретятся в финской столице в понедельник, 16 июля.

Погранконтроль на внутренних границах Финляндии прекратился в 2001 году. После этого, в порядке исключения, его вернули на время в связи с проведением чемпионата мира по легкой атлетике в 2005 году.

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Комментарии

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Andrey+
2018-07-05 18:49:49
Сотрудники финской полиции всегда стоят у выхода из зоны прибывших пассажиров в зал встречающих и могут собеседовать любого приглянувшегося им человека. Это их повседневная работа.
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