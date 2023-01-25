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Финляндия приостановила рассмотрение заявок на предоставления убежища россиянам

Новости. Общество
20:30, 27 Января 2023
фото: © Ермохин Сергей / Деловой Петербург

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В Финляндии временно остановлена процедура предоставления политического убежища для россиян.

Миграционная служба Финляндии (Migri) временно приостановила процедуру предоставления убежища россиянам, которые уехали из РФ после начала частичной мобилизации, пишет Фонтанка.ру, ссылаясь на финские СМИ.

«Мы еще не смогли принять решение о группах заявителей, на которых могут повлиять ходатайство и его последствия», — заявил журналистам региональный менеджер отдела по вопросам убежища Migri Юха Симиля.

В данный момент миграционная служба обновляет данные по России: оценивает перспективы возвращения в страну тех, кому может быть отказано в получении убежища, и пытается выяснить у Европейского агентства по предоставлению убежища, можно ли предоставлять человеку политическое убежище только на основании его нежелания участвовать в боевых действиях.

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