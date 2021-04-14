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14.04.2021 18:33

Финляндия разрешила россиянам вывезти свои катера и яхты

Новости. Политика
10:59, 15 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Разрешение действует до конца мая.

Власти Финляндии открыли с 15 апреля въезд в страну гражданам третьих стран, не входящих в Шенгенскую зону, для вывоза прогулочных судов, которые находились на финской территории на зимнем хранении. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, разрешение на въезд действует до конца мая.

Таким образом, россияне могут забрать из соседней страны свои катера и яхты. Однако, как подчеркнули финские пограничники, разрешение на въезд не дает права на проведение ремонтных работ прогулочных судов – оно предоставлено только на их транспортировку.

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Комментарии

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Mikko Merimies
2021-04-15 12:16:07
А сыр как же!?
nae
2021-04-15 12:15:28
- А к нам бабушка из Финляндии в гости едет.
- Ух ты, везёт вам.
- Уже не везёт. На границе отобрали.
наташка
2021-04-15 11:14:28
А как же сыр ?
Гость
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