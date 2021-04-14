Финляндия разрешила россиянам вывезти свои катера и яхты

Разрешение действует до конца мая.

Власти Финляндии открыли с 15 апреля въезд в страну гражданам третьих стран, не входящих в Шенгенскую зону, для вывоза прогулочных судов, которые находились на финской территории на зимнем хранении. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, разрешение на въезд действует до конца мая.

Таким образом, россияне могут забрать из соседней страны свои катера и яхты. Однако, как подчеркнули финские пограничники, разрешение на въезд не дает права на проведение ремонтных работ прогулочных судов – оно предоставлено только на их транспортировку.