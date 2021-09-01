Ограничения на въезд для россиян остаются прежними.

Финляндия вводит ограничения на въезд в страну для граждан Украины. Причиной стало ухудшение обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в этой бывшей республике СССР. Как сообщила финская телерадиокорпорация Yle, ограничения на въезд установлены также для граждан Австралии и Брунея, а вот для приезжающих из Саудовской Аравии и Сингапура они сняты.

Россияне по-прежнему могут попасть в Финляндию только при наличии финского гражданства или вида на жительство в соседней стране или веских оснований для въезда, перечень которых утвержден финскими властями. Между тем въехать в Финляндию по-прежнему могут граждане любых стран мира, привитые вакциной, которые получила одобрение в ЕС или Всемирной организации здравоохранения. Ни одна российская вакцина пока такого одобрения не имеет.