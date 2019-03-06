Финны будут чистить сточные воды шунгитом из Карелии?

Лаппенранта и Санкт-Петербург начали совместный проект по очистке сточных вод.

Финский город Лаппенранта и Санкт-Петербург запустили совместный проект, в рамках которого разрабатываются и тестируются новые инновационные способы очистки сточных вод без химикатов. Об этом сообщила городская администрация Лаппенранты, пишет ТАСС.

Проект рассчитан на три года и осуществляется в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия 2020-2024".

"Концепция основана на технологии, протестированной в 2016 году в Саммонлахти - районе Лаппеенранты. Она заключается в использовании микробов, которые увеличивают возможности окружающей среды самой перерабатывать, например, биогенную нагрузку (попадающие в воду отходы сельского хозяйства, животноводства и других видов деятельности человека)", - отметили в мэрии города.

После Самионлахти, где были получены многообещающие результаты, технологию через год испробовали также в финском городе Леми, говорит руководитель проекта из агентства окружающей среды Лаппенранты Вилле Рейникайнен. По его словам, информация о действенности метода дошла до Санкт-Петербурга, откуда затем поступило предложение о сотрудничестве.

"Россияне привнесли в проект второй важный компонент - камень шунгит, который встречается всего в нескольких местах в мире. Самое большое его месторождение - в районе Петрозаводска в Карелии", - отметил Рейникайнен. Действие шунгита известно еще с XIX века, он имеет каталитические и абсорбирующие свойства и используется, в частности, для фильтрации воды.

Базовой идеей проекта, пояснили в мэрии, является соединение этих двух компонентов - технологии на основе действия микробов и минерала шунгит - и тестирование их совместного эффекта в разных условиях.

Планируется, что тесты будут проходить в двух районах Лаппенранты и четырех районах Санкт-Петербурга.