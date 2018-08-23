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Новости. Экономика
16:40, 23 Августа 2018

Финны давно ушли с территории Карелии, а их сооружения до сих пор работают

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Объекты малой гидроэнергетики, построенные еще до "зимней" войны, вырабатывают электричество для жителей нашей республики.

Изнутри сооружения построенной в 1903 году ГЭС Хямекоски в Сортавальском районе поражают сочетанием элементов классической северной архитектуры начала прошлого века, старыми, оригинальными агрегатами и современного оборудования. В напорной камере с управляемым аппаратом находятся рабочие колеса, через которые посредством вала усилие передается на генератор. Он вращается и вырабатывает энергию. Из четырех агрегатов, оставшихся от финнов, три были в рабочем состоянии. Еще одна турбина в советские времена была демонтирована и сдана в металлолом. В 2007-2009 годах для ГЭС по старым чертежам была изготовлена турбина № 3, что позволило увеличить мощность станции на 0,9 МВт. ГЭС Хямекоски принципиально отличается от остальных "собратьев" из группы, она работает "горизонтально". При этом, используя те же 40 кубометров воды, она вырабатывает 3,6 МВт энергии, в то время как на "вертикальных" вырабатывает 3 МВт.

Всего подобных станций, входящих в Каскад малых Сунских ГЭС, шесть. И все они были построены финнами.

Подробности – в нашем материале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-08-23 16:49:43
Вон оно как, когда руки растут из правильного места и заточены не под карманную греблю.
кир
2018-08-23 17:01:49
User, в России тогда были.
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