Финны подозревают иностранца в незаконном переходе границы

Мужчина ушел в Финляндию с территории Карелии.

Финские пограничники выясняют обстоятельства очередного незаконного пересечения российско-финляндской границы на ее карельском участке. По сообщению Пограничной службы Финляндии, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 19 мая, в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска "Куусамо-Суоперя".

Подозреваемым является иностранный гражданин, но финны не указывают ни его гражданства, ни национальности. О перебежчике финским властям рассказали местные жители, после чего он был задержан. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего финская сторона обратилась за помощью, в том числе, к российским пограничникам.