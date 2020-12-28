Финны разрешили отстрел волка на границе с Карелией

В приграничной финской коммуне участились случаи захода хищников в сельские дворы.

В Финляндии выдали разрешение на отстрел волка на территории приграничной коммуны Тохмаярви, расположенной по соседству с российской Карелией. Как пишет финское издание Maaseudun Tulevaisuus, разрешение позволяет убить только одного хищника из стаи, насчитывающей четырех особей.

Поводом для такого решения послужили участившиеся случаи захода волков в сельские дворы. Охота на волков в Финляндии строго регламентирована и проводится в исключительных случаях.