Финны собираются построить крупный отель на границе с Карелией

Инвесторы рассчитывают, что приграничный регион составит конкуренцию финской Лапландии.

В приграничной финской общине Лиекса, которая расположена по соседству с Муезерским районом Карелии, намечено строительство четырехэтажного отеля, рассчитанного на 130 номеров. Как сообщило Yle, отель планируется открыть летом следующего года, а стоимость вложений в проект оценивается в 20 миллионов евро.

По замыслу инвесторов, гостиница должна увеличить туристический поток в национальный парк «Коли», который находится рядом с Лиексой. Более того, финские бизнесмены рассчитывают, что этот приграничный регион составит в будущем конкуренцию Лапландии, которая знаменита резиденцией Санта-Клауса.