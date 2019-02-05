Финская художница вяжет крючком копии своих знакомых

Лииса Хиетанен живет в деревне Хямеэнкюре и вяжет крючком точные полноразмерные копии своих соседей и знакомых, животных и предметов интерьера. Люди приходят к ней позировать, а потом фотографируются со своими двойниками.

Женщина не только добивается портретного сходства, но и детально воспроизводит одежду и обувь, которую носит герой, пишет Wonderzine.



liisahietanen

Первым произведением художницы в необычной технике была скульптура Pirkko, изображавшая учительницу начальных классов. По словам Хиетанен, она решила сделать вязаную фигуру, так как "техника идеально подходила для этого персонажа".



liisahietanen

Потом Хиетанен сделала вязаных двойников своего брата и других знакомых, однако на людях не остановилась: в ее вязаном мире есть фарфоровая тарелка с пирогом, пакет с продуктами, только что принесённый из магазина, а также целая комната – туалет с вязаным унитазом, раковиной, кафелем и корзиной с мусором.



liisahietanen