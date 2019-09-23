Финские пограничники задержали нетрезвого водителя из России

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Мужчина въехал в соседнюю страну из Карелии.
Финские пограничники задержали гражданина России, который подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел вечером 22 сентября на пункте пропуска Вартиус, расположенного в районе карельского города Костомукша.
Во время прохождения пограничного контроля мужчину проверили на алкотестере, фиксирующем содержание паров алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе. Тест показал 0,23 миллиграмма алкоголя на литр воздуха, тогда как допустимый в Финляндии порог составляет 0,22 миллиграмма. Россиянину было запрещено продолжать поездку за рулем.
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