Финские пограничники задержали нетрезвого водителя из России

Мужчина въехал в соседнюю страну из Карелии.

Финские пограничники задержали гражданина России, который подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел вечером 22 сентября на пункте пропуска Вартиус, расположенного в районе карельского города Костомукша.

Во время прохождения пограничного контроля мужчину проверили на алкотестере, фиксирующем содержание паров алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе. Тест показал 0,23 миллиграмма алкоголя на литр воздуха, тогда как допустимый в Финляндии порог составляет 0,22 миллиграмма. Россиянину было запрещено продолжать поездку за рулем.