Финский концерн, работавший в Карелии, передал свои предприятия местному менеджменту

Финско-шведский концерн Stora Enso объявил о завершении передачи упаковочных предприятий и двух лесопильных заводов в России местному менеджменту.

Как сообщает РБК, об этом говорится в отчете Группы, который был размещен на сайте компании.

В Карелии представителем концерна до недавнего времени являлось ООО «Сетлес», которое ведет деятельность на лесопильном заводе в Импилахти. Еще одно предприятие работает в Новгородской области.

концерн вел лесозаготовительное производство на предприятиях в поселке Импилахти (Республика Карелия) и Неболчи (Новгородская область).



Подробнее на РБК:

https://karelia.rbc.ru/karelia/22/07/2022/62dac08b9a794783dd848326?from=from_main_4

концерн вел лесозаготовительное производство на предприятиях в поселке Импилахти (Республика Карелия) и Неболчи (Новгородская область).



Подробнее на РБК:

https://karelia.rbc.ru/karelia/22/07/2022/62dac08b9a794783dd848326?from=from_main_4

Как отмечается в отчете, мелкие формальности для российских юридических лиц по поставкам древесины будут урегулированы во втором полугодии 2022 года. После их завершения Stora Enso больше не будет иметь никакого отношения к России.

