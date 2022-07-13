Финский концерн, работавший в Карелии, передал свои предприятия местному менеджменту

Финско-шведский концерн Stora Enso объявил о завершении передачи упаковочных предприятий и двух лесопильных заводов в России местному менеджменту.
Как сообщает РБК, об этом говорится в отчете Группы, который был размещен на сайте компании.
В Карелии представителем концерна до недавнего времени являлось ООО «Сетлес», которое ведет деятельность на лесопильном заводе в Импилахти. Еще одно предприятие работает в Новгородской области.
Как отмечается в отчете, мелкие формальности для российских юридических лиц по поставкам древесины будут урегулированы во втором полугодии 2022 года. После их завершения Stora Enso больше не будет иметь никакого отношения к России.
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