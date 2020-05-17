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Финский "поющий полицейский" хотел бы приехать после снятия карантинных мер в Россию

Новости. Общество
14:45, 18 Мая 2020
фото: © кадр из видео
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Петрус Шредерус собирается спеть россиянам по-русски.

Финский полицейский Петрус Шредерус, полюбившийся многим россиянам за исполнение советского хита "Я люблю тебя, жизнь!" во время прогулки по опустевшим улицам городам Оулу, собирается приехать в Россию после снятия карантинных мер. Об этом "поющий полицейский" рассказал в интервью финской телекомпании Yle.

По словам Шредеруса, он изучал русский в школе и хотел бы выступить перед россиянами на их родном языке.

"Я бы с удовольствием поехал туда петь, - признался полицейский из Оулу. – Я пел русскую оперу и хотел бы исполнить также русские народные песни".

Россию Петрус Шредерус назвал большой и интересной страной со старыми культурными традициями.    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-18 14:49:40
Визу не давать людям недружественной страны. Пусть прекратят провокационные военные учения с америкосами у наших границ. :)
Гость
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