Финский "поющий полицейский" хотел бы приехать после снятия карантинных мер в Россию

Петрус Шредерус собирается спеть россиянам по-русски.

Финский полицейский Петрус Шредерус, полюбившийся многим россиянам за исполнение советского хита "Я люблю тебя, жизнь!" во время прогулки по опустевшим улицам городам Оулу, собирается приехать в Россию после снятия карантинных мер. Об этом "поющий полицейский" рассказал в интервью финской телекомпании Yle.

По словам Шредеруса, он изучал русский в школе и хотел бы выступить перед россиянами на их родном языке.

"Я бы с удовольствием поехал туда петь, - признался полицейский из Оулу. – Я пел русскую оперу и хотел бы исполнить также русские народные песни".

Россию Петрус Шредерус назвал большой и интересной страной со старыми культурными традициями.