Финский ребенок привез корь из России

В Северной Карелии выявлен факт заражения опасным заболеванием.

В приграничном финском городе Йоэнсуу, который является административным центром провинции Северная Карелия, выявлен факт заболевания корью. Пострадавшим оказался ребенок, который, по всей видимости, заразился в России.

Как пишет финская газета Karjalainen, в минувшую пятницу ребенок выехал ночным поездом из Москвы в Коуволу, а затем другим поездом прибыл из Коуволы в Йоэнсуу. Госпитализация заболевшего в Центральную больницу Северной Карелии подтвердила диагноз, в этой связи финские медики рекомендовали пройти обследование всем пассажирам поездов, следовавших из Москвы в Коуволу и из Коуволы в Йоэнсуу.