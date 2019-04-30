Финский ребенок привез корь из России

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В Северной Карелии выявлен факт заражения опасным заболеванием.
В приграничном финском городе Йоэнсуу, который является административным центром провинции Северная Карелия, выявлен факт заболевания корью. Пострадавшим оказался ребенок, который, по всей видимости, заразился в России.
Как пишет финская газета Karjalainen, в минувшую пятницу ребенок выехал ночным поездом из Москвы в Коуволу, а затем другим поездом прибыл из Коуволы в Йоэнсуу. Госпитализация заболевшего в Центральную больницу Северной Карелии подтвердила диагноз, в этой связи финские медики рекомендовали пройти обследование всем пассажирам поездов, следовавших из Москвы в Коуволу и из Коуволы в Йоэнсуу.
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