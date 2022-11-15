Фирму в Карелии, оскорблявшую по телефону свою должницу через подставное лицо, крупно оштрафовали

Жительница Карелии задолжала частной фирме по договору займа, ей начали поступать звонки и смс с оскорблениями и угрозами.

В УФССП Карелии поступило обращение женщины об угрозах со стороны одного из обществ с ограниченной ответственность, сообщили в пресс-службе судебных приставов.



Как рассказала гражданка, на её телефонный номер, в том числе в WhatsApp, поступали смс с требованием оплатить задолженность.



Кроме того, в сообщениях содержались угрозы распространения персональных сведений ее родственников, коллег и работодателя.



В доказательство женщина предоставила скрин-шоты сообщений в мессенджере WhatsApp.



Приставы возбудили административное дело. У оператора связи запросили сведения о том, с какого номера приходили многочисленные требования оплатить долг.



Выяснилось, что номер телефона принадлежал мужчине из Санкт-Петербурга. Найти его не удалось.



Тогда к ответственности привлекли саму частную фирму. Ее оштрафовали на 60 тысяч рублей. В ООО обжаловали это решение в судебном порядке.



Суд встал на сторону приставов Карелии.