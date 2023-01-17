Физически развитых жителей Карелии приглашают на службу в Чечню

Росгвардия Карелии продолжает отбор молодых людей для прохождения службы в Чечне.

Жителей республики, пребывающих в запасе, региональное Управление Росгвардии приглашает для прохождения военной службы по контракту в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ на территории Чеченской Республики.

По сообщению ведомства, к кандидатам предъявляются следующие требования:

- возраст от 19 до 35 лет;

- отсутствие судимости и привлечения к уголовной ответственности;

- образование основное общее (9 классов);

- физически развитые.

Денежное довольствие назначается в зависимости от занимаемой воинской должности, звания, выслуги лет. Уволенные по несоблюдению условий контракта не рассматриваются. Предпочтение к кандидатам, имеющим водительское удостоверение категорий С, D, E.

Социальные гарантии:

- перспектива получения жилья за счет накопительной ипотечной системы в любом регионе РФ;

- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;

- возможность получения бесплатного образования в высших военных образовательных организациях;

- страхование жизни и здоровья;

- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).

Призыв осуществляется только через Петрозаводск. Прибыть в город необходимо для проверки документов, прохождения военно-врачебной комиссии и других мероприятий, связанных с призывом на военную службу по контракту.

Узнать всю интересующую информацию можно в Управлении Росгвардии по Республике Карелия по адресу: Петрозаводск, ул. Советская, 22. Также можно позвонить по телефону 8(8142)35-35-77 или отправить письмо на электронную почту petrovma85@list.ru.