Физически развитых жителей Карелии приглашают на службу в Чечню

Росгвардия Карелии продолжает отбор молодых людей для прохождения службы в Чечне.
Жителей республики, пребывающих в запасе, региональное Управление Росгвардии приглашает для прохождения военной службы по контракту в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ на территории Чеченской Республики.
По сообщению ведомства, к кандидатам предъявляются следующие требования:
- возраст от 19 до 35 лет;
- отсутствие судимости и привлечения к уголовной ответственности;
- образование основное общее (9 классов);
- физически развитые.
Денежное довольствие назначается в зависимости от занимаемой воинской должности, звания, выслуги лет. Уволенные по несоблюдению условий контракта не рассматриваются. Предпочтение к кандидатам, имеющим водительское удостоверение категорий С, D, E.
Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья за счет накопительной ипотечной системы в любом регионе РФ;
- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;
- возможность получения бесплатного образования в высших военных образовательных организациях;
- страхование жизни и здоровья;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Призыв осуществляется только через Петрозаводск. Прибыть в город необходимо для проверки документов, прохождения военно-врачебной комиссии и других мероприятий, связанных с призывом на военную службу по контракту.
Узнать всю интересующую информацию можно в Управлении Росгвардии по Республике Карелия по адресу: Петрозаводск, ул. Советская, 22. Также можно позвонить по телефону 8(8142)35-35-77 или отправить письмо на электронную почту petrovma85@list.ru.
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