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ФОК в Петрозаводске закроют на ремонт

Новости. Общество
09:45, 30 Июня 2021
фото: © Пресс-служба правительства Карелии

Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Ключевая закроется для проведения планового ремонта.

Как сообщается в паблике «Спорт — норма жизни», на крупных спортивных объектах Петрозаводска проводятся плановые работы.

Так, водно-спортивный центр «Акватика» закрыт на технологический перерыв, совпадающий по срокам с плановым отключением горячего водоснабжения. Сейчас в бассейне проводится затирка межплиточных швов, замена труб, ремонт водозаборной арматуры и перетяжка форсунок. В ходе работ будут заменены фильтрующие элементы водоподготовки, а также произведен ремонт системы водоподготовки джакузи и сауны.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на Ключевой закроется для проведения планового ремонта 1 июля. Здесь планируется провести работы по улучшению водоподготовки и косметический ремонт во всех помещениях. Кроме того, после открытия в тренажерном зале появится новое оборудование.

На Республиканском спортивном комплексе «Курган» проводятся работы по планировке и отсыпке лыжных трасс щепой. Это позволит улучшить состояние трасс как в летний, так и в зимний сезоны.

Тренировочный процесс на спортивных объектах станет еще более комфортным!

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