Фонд развития промышленности Карелии сможет выдавать льготные займы

Российский Фонд развития промышленности подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности Карелии, сообщает пресс-служба правительства республики.

"На Сочинском инвестиционном форуме подписи под документом поставили директор российского ФРП Роман Петруца и директор Фонда развития промышленности Республики Карелия Артем Красулин", - говорится в сообщении.

Роман Петруца отметил, что в настоящее время в России создано 54 региональных фондов развития промышленности, при этом 46 из них уже подписали с федеральным фондом соглашения о сотрудничестве, которые позволяют совместно финансировать проекты промышленных предприятий.

Документ предусматривает возможность льготного софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.

Сотрудничество с российским фондом позволяет выдавать совместные федерально-региональные займы по двум программам льготного финансирования по ставкам 1, 3 и 5 процентов годовых.

При этом суммы займов специально снижены под проекты малого и среднего бизнеса и составляют от 20 до 100 млн рублей. Доля федерального ФРП в займе должна составлять не более 70 %, а не менее 30 % должно приходиться на региональный институт развития.