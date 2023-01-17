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Фонд защиты обманутых дольщиков Карелии попал в топ-10 рейтинга эффективности работы

Новости. Общество
13:27, 31 Января 2023
фото: кадр из видео

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По итогам 2022 года карельский Фонд защиты обманутых дольщиков занял 8 место в рейтинге эффективности работы территориальных фондов.

Об этом сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

«Включение в первую десятку эффективных фондов стало возможным благодаря достигнутым результатам. В прошедшем году количество дольщиков, чьи права не восстановлены, уменьшилось на с 134 до 53. Кроме этого, благодаря выделенным Фондом развития территорий средствам началось достраивание двух домов», — пишет министр.

Виктор Россыпнов разметил под постом видео, как в поселке Новый Сайнаволок компания «СП1» строит дом для обманутых дольщиков.

«Не изменяем своим принципам и работаем только с серьезными компаниями», — отметил глава Минстроя республики.

Ранее глава Минстроя Карелии пообещал полностью решить проблему с обманутыми дольщиками в 2023 году.

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