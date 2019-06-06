Forbes назвал самую богатую певицу мира

Журнал Forbes назвал имена самых богатых женщин в музыкальной индустрии.

Самой богатой женщиной в мире музыки стала Рианна. Большую часть из 600 млн долларов ей принесло партнерство с LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Рианне и LVMH принадлежит бренд косметики Fenty Beauty. Кроме того, певица вместе с TechStyle Fashion Group владеет линией нижнего белья, пишет издание "РИА Новости".

Самой продаваемой исполнительнице по версии Книги рекордов Гиннеса Мадонне пришлось довольствоваться лишь вторым местом. Состояние Мадонны Forbes оценил в 570 млн долларов.

Тройку лидеров замкнула Селин Дион. Канадская певица заработала 450 млн долларов.

Бейонсе на сей раз остановилась на подступах к виртуальному пьедесталу. На счету Бейонсе – 400 млн долларов.

На пятом месте оказалась Тейлор Свифт. Состояние Тейлор Свифт оценили в 360 млн долларов.