Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes.

По данным журнала, за этот год 29-летняя певица заработала 185 миллионов долларов. Отмечается, что ее тур с альбомом "Reputation", собравшим 226,1 млн долларов, официально является самым кассовым в истории США, пишет издание "РИА Новости".



При этом ранее альбом "Reputation", который за первую неделю был продан тиражом более двух миллионов, помог Свифт занять второе место среди самых высокооплачиваемых певиц 2018 года в рейтинге журнала.



Второе место среди самых высокооплачиваемых знаменитостей – у американской топ-модели и владелицы компании по производству косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, заработок которой журнал оценил в 170 миллионов долларов. Третье место занял американский рэпер Канье Уэст с доходом 150 млн долларов. Пятерку лидеров рейтинга замкнули футболист Лионель Месси (127 млн) и британский музыкант Эд Ширан (110 млн).



Отмечается, что большинство попавших в список знаменитостей являются музыкантами (38 человек) и спортсменами (34 человека).



Рейтинг был составлен журналом Forbes на основе данных о заработке знаменитостей за период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года до вычета налогов.