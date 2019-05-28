ФОТО: Анастасия Волочкова показала цирковые трюки

Прима Большого театра продемонстрировала фирменную растяжку на ретровелосипеде.

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками фотографиями с репетиции нового спектакля "Балерина и клоун". Партнер блондинки артист цирка Николай Челноков научил ее нескольким трюкам, пишет Cosmopolitan.

Репетиция проходила в загородном доме Челнокова. Артисты осваивали конструкции, созданные специально для постановки. Волочкова будет парить в воздухе в металлической клетке, при этом выполняя различные трюки.

"Я такая счастливая! Всегда мечтала попробовать свои способности и в другом жанре! Столь интересном!", – призналась в Instagram балерина.

На репетиции Анастасия примерила балетную пачку с клоунскими ботинками и шляпой. В таком наряде бывшая прима Большого театра продемонстрировала фирменную растяжку на ретровелосипеде.