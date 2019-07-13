ФОТО: Анфиса Чехова восхитила поклонников своим телом

В Сети обсуждают новое фото телеведущей в купальнике.

41-летняя Анфиса Чехова находится в Южной Корее. Артистка занимается собой: ходит на процедуры здоровья и красоты, посещает буддийские храмы для душевного спокойствия и отдыхает на море, сообщает сайт Womanhit.ru.

Чехова решила порадовать не только себя, но и своих подписчиков в Instagram, выложив свежее фото в бикини. Звезда встала в соблазнительную позу и продемонстрировала свою фигуру. Поклонники в комментариях восхитились телом звезды.