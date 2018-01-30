ФОТО: Что делает Нюша на рояле?

27-летняя певица Нюша поучаствовала в довольно откровенной съемке, для которой позировала в облегающем боди на рояле.

В комментариях к снимкам поклонники назвали Нюшу "роковой красоткой", "богиней" и "опасной женщиной", а также расхвалили ее подтянутую фигуру и томный взгляд.

В то же время некоторым пользователям Сети не понравилась фотосессия звезды. Они возмутились из-за того, что певица "залезла с каблуками на рояль" и назвали ее позы на музыкальном инструменте "неуместными".

Напомним, ранее Нюша удивила поклонников резкими переменами в имидже, став блондинкой, а также продемонстрировала спортивную фигуру в купальнике.