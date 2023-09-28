Россиян предупредили об опасности фотосессий в осенней листве

Красивые фотографии могут стоить серьезных проблем со здоровьем.

Золотая осень — живописное время, когда дети играют с листвой, а взрослые — проводят фотосессии. Какие риски для здоровья могут скрываться в опавшей листве, как себя обезопасить при сборе осеннего букета, 28 сентября рассказала «Известиям» врач-педиатр «Инвитро-Юг» Татьяна Немальцева.

По ее словам, взаимодействие с сухими опавшими листьями — будь то фотосессия или игры детей — может иметь негативные последствия для здоровья, так как опавшая листва является благоприятной средой для развития плесневых грибов.

«Плесневые грибы, в свою очередь, выделяют микотоксины, которые могут нанести существенный вред здоровью человека. Например, плесневые грибки рода Aspergillus становятся причиной такого инфекционного заболевания, как аспергиллез. Также споры плесневых грибов являются сильными аллергенами и могут навредить здоровью людей с заболеваниями органов дыхания (например, бронхиальная астма, поллиноз). Кроме того, на опавших листьях оседают пыль и грязь, шерсть и экскременты животных — собак, кошек, крыс и мышей. Всё это может спровоцировать аллергическую реакцию, конъюнктивит, дерматит и прочее», — сказала врач.

Поделки из листьев действительно развивают мелкую моторику, но важно учитывать, что в текущий период у детей часто обостряются аллергические реакции и ребята, у которых есть предрасположенность к аллергии, могут быть подвержены негативным последствиям при игре с листвой, подчеркнула эксперт.

Немальцева отметила, что симптомы аллергической реакции могут проявиться не только при нахождении непосредственно в парке или в лесу. Иногда пациенты отмечают появление кашля или усиление заложенности носа спустя пару часов, уже дома. Симптомы заложенности носа, ощущение заложенности в груди и дискомфорт могут сохраняться до нескольких дней.

«Помимо опасностей со стороны аллергических реакций, стоит учесть, что в листве могут быть осколки, проволоки и прочий мусор, который может нанести травму. Любая, даже незначительная, рана несет риск попадания бактерии, которая вызывает столбняк. В обязательном порядке стоит вспомнить свой прививочный статус, и если поранились, обратитесь за медицинской помощью для проведения иммунизации против этой инфекции. Помимо этого, необходимо провести обработку раны, чтобы минимизировать риск воспаления и гнойной инфекции», — рекомендовала специалист.

Во время прогулки или при планировании фотосъемки необходимо соблюдать меры личной гигиены, указала Немальцева.

«Если же аллергии нет, то после взаимодействия с листвой необходимо тщательно вымыть руки, а до этого — не трогать лицо. Если человек уже страдает от аллергии, в первую очередь если имеются симптомы бронхиальной астмы, то стоит иметь с собой средства неотложной помощи. Пациентам с аллергическим ринитом, в первую очередь тем, кто уже замечал ранее, что происходит усиление заложенности носа в сырую влажную погоду, особенно если тепло, или в сырых плохо вентилируемых помещениях, рекомендуется использовать антигистаминные препараты», — заключила она.