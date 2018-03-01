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Новости. Общество
22:00, 01 Марта 2018

ФОТО: Девушка похудела почти на 100 кг из-за конфуза в самолете

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Австралийка избавилась от лишних 96 килограммов после того как ей не хватило двух удлинителей для ремней безопасности в самолете.

Об этом пишет портал Lady со ссылкой на Daily Mail.


фото: https://www.instagram.com/saramay._.wlj

Во время рейса Брисбен — Мельбурн 27-летняя Сара Тохи хотела покормить новорожденную дочь, но избыточный вес не давал ей возможности пошевелиться, и двух удлинителей для ремня безопасности оказалось недостаточно. Она попросила стюардессу принести третий удлинитель. Осуждающие взгляды бортпроводницы и других пассажиров настолько задели Сару, что она решила начать борьбу с лишним весом.

"Это было ужасно, я чувствовала себя плохой матерью. Из-за своего огромного тела я даже не могла покормить ребенка. Все так смотрели на меня, что мне хотелось плакать", - вспоминает она.

После рейса Тохи, которая весила 150 кг, купила абонемент в спортзал и села на диету. За три года она похудела до 54 килограммов. До этого Сара выпивала три литра газировки и выкуривала более 40 сигарет в день.


фото: https://www.instagram.com/saramay._.wlj

"Я не могла выполнять элементарные повседневные мелочи. Часто мебель ломалась подо мной, не выдерживая веса. Еда заполняла пустоту внутри меня, я заедала свои эмоции", - признается она.

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