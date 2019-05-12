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Новости. От читателей
11:47, 12 Мая 2019
фото: читателя "Столицы на Онего"

ФОТО: "Дном машины можно все счесать", пожаловались на дорогу жители поселка Карелии

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В Лоухи дороги ни пройти ни проехать, жалуются местные жители.

В редакцию "Столицы на Онего" жители поселка Лоухи прислали фото, на которых запечатлели ужасное состояние местных дорог.

В комментариях к фото жители написали, что администрация не обращает внимания на их жалобы и не спешит приводить дороги в нормальное состояние, поэтому им приходится своими силами засыпать ямы, чтобы хоть как-то добраться до бараков, в которых они живут.

"Вот такая дорога у наших Бараков в поселке Лоухи, пер. Новый дом № 12 и дом №14, - написали местные жители, - по такой дороге не то что ходить страшно, но и проехать, потому что дном машины можно все счесать, так как очень глубокие ямы и торчащие камни! Обращались в администрацию по поводу дороги, но никаких действий нет на протяжении уже пяти лет. Её даже не могут отсыпать для людей. Администрация бездействует. Видимо, бараки аварийные, и нет смысла что-то делать. Дорога по ул. Комсомольской в ужасном состоянии. Жители скинулись - кто сколько смог, так как проживают в основном одни пенсионеры. Ремонт дороги происходит своими силами, никто не помогает".

Фото читателя "Столицы на Онего".

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