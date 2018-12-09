10:53, 09 Декабря 2018
ФОТО: Два человека с диагнозом "острый живот" вертолетом санавиации доставлены из районов в Петрозаводск
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Об этом сообщили в Национальной службе санитарной авиации.
Так, 7 декабря в Республиканскую больницу им. Баранова с диагнозом "острый живот" из Сегежи на вертолете санавиации была доставлена в Петрозаводск 54-летняя женщина.
А 8 декабря с таким же диагнозом в Республиканскую больницу на вертолете доставили 82-летнего мужчину из Пудожа.
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