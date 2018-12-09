ФОТО: Два человека с диагнозом "острый живот" вертолетом санавиации доставлены из районов в Петрозаводск

Об этом сообщили в Национальной службе санитарной авиации.

Так, 7 декабря в Республиканскую больницу им. Баранова с диагнозом "острый живот" из Сегежи на вертолете санавиации была доставлена в Петрозаводск 54-летняя женщина.

А 8 декабря с таким же диагнозом в Республиканскую больницу на вертолете доставили 82-летнего мужчину из Пудожа.