ФОТО: Две петрозаводчанки на мотоцикле съездили из Карелии в Белоруссию

Девушки на мотоцикле из Петрозаводска проехали 1300 км, чтобы в Белоруссии найти родственников, связь с которыми была утеряна 18 лет назад.

Как сообщает информационный портал города Гродно, когда местные журналисты узнали, что две отважные девушки приехали на мотоцикле из Карелии в Белоруссию, то сразу же взяли у них интервью.

Петрозаводчанки Лена и Ксюша рассказли, что являются любительницами мотоциклов с 4-летним стажем, приехали в Гродно из Петрозаводска во время своего отпуска. Путешествие решили совместить с давней идеей — найти родственников: Ксюша уже давно хотела разыскать родню, проживающую в Гродно, и познакомиться с ними лично.

"Отпуск планировали заранее и обязательно летом, чтобы иметь возможность путешествовать именно на мотоцикле, наслаждаясь дорогой, — рассказывает Лена. — Долго выбирали конечную цель путешествия, но никак не могли определиться. Как варианты "летних каникул" у нас были Крым, Мордовия, и все-таки в последний момент выбор пал на далёкую и еще неизвестную нам Беларусь".

Подробнее о приключениях девушек-мотоциклистов на пути из Петрозаводска в Гродно читайте здесь.