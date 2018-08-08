ФОТО: Фонд госимущества Карелии продает грузовик за 43 тысячи рублей

Фонд госимущества Карелии сообщил о продаже технически не исправного автомобиля ЗИЛ-157 КД за 43 тысячи рублей.

Объявление опубликовано в паблике фонда в "ВКонтакте".



фото: Фонд госимущества РК

Отмечается, что автомобиль выпущен в 1988 году; мощность двигателя составляет 110 л.с.; разрешенная максимальная масса – 8450 кг, масса без нагрузки – 5800 кг.



фото: Фонд госимущества РК

В настоящее время автомобиль находится в Кеми.

"Транспортное средство частично разукомплектовано, технически не исправно, не на ходу, ключей от замка зажигания и от дверных замков не имеется, кузов имеет механические повреждения и следы коррозии", - сказано в тексте объявления.

Цена продажи – 43 тысячи рублей.