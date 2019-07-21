ФОТО и ВИДЕО: "Богатыри мира" продемонстрировали в Петрозаводске предел человеческой силы

В Петрозаводске 20 июля прошел российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира".

В столицу Карелии съехались именитые атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России, Грузии, США и других стран - 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

Изюминкой соревнований стала тяга танка Т-80 массой 46 тонн. Впервые в истории современный танк действующей армии России стал на время соревнований спортивным снарядом, с помощью которого силачи попытались установить мировой рекорд.

Тащить танк решили тройками.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с соревнований силачей, танк сначала сдвинула тройка спортсменов России, Англии и Швеции. Затем успех повторили спортсмены из России, Беларуси и Латвии.

Организатор соревнований предприниматель Вадим Маркелов надеется, что рекорд силы попадет в Книгу Гиннесса.

За соревнованиями богатырей наблюдали сотни жителей и гостей Петрозаводска.

Если вы не смогли в субботу побывать на набережной и увидеть, как состязались силачи, то смотрите фото и видео, который снял для вас фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов.