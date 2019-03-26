11:04, 26 Марта 2019
ФОТО и ВИДЕО: Экс-министр спорта в Карелии Воронов первым испытал бассейн на Онежском озере
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Бассейн, который прорубили во льду Онежского озера для проведения этапа Кубка мира по зимнему плаванию, первым испытал экс-министр спорта республики Александр Воронов.
В Петрозаводске с 27 по 31 марта пройдет этап Кубка мира по зимнему плаванию. Бассейн для спортсменов вырубили в губе Онежского озера.
Первым испытал бассейн Александр Воронов, также подготовку к этапу Кбка мира начала и начальник Управления земелными ресурсами Александра Россыпнова.
За тренировками моржей можно наблюдать с набережной Петрозаводска.
Видео "ГТРК "Карелия" и личной страницы "ВК" Александры Россыпновой.
Фото паблика "Другой Петрозаводск".
Первое видео - Александр Воронов
Второе видео - Александра Россыпнова
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