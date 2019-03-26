ФОТО и ВИДЕО: Экс-министр спорта в Карелии Воронов первым испытал бассейн на Онежском озере

Бассейн, который прорубили во льду Онежского озера для проведения этапа Кубка мира по зимнему плаванию, первым испытал экс-министр спорта республики Александр Воронов.

В Петрозаводске с 27 по 31 марта пройдет этап Кубка мира по зимнему плаванию. Бассейн для спортсменов вырубили в губе Онежского озера.

Первым испытал бассейн Александр Воронов, также подготовку к этапу Кбка мира начала и начальник Управления земелными ресурсами Александра Россыпнова.

За тренировками моржей можно наблюдать с набережной Петрозаводска.

Видео "ГТРК "Карелия" и личной страницы "ВК" Александры Россыпновой.

Фото паблика "Другой Петрозаводск".

Первое видео - Александр Воронов

Второе видео - Александра Россыпнова