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Новости. Общество
11:04, 26 Марта 2019

ФОТО и ВИДЕО: Экс-министр спорта в Карелии Воронов первым испытал бассейн на Онежском озере

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Бассейн, который прорубили во льду Онежского озера для проведения этапа Кубка мира по зимнему плаванию, первым испытал экс-министр спорта республики Александр Воронов.

В Петрозаводске с 27 по 31 марта пройдет этап Кубка мира по зимнему плаванию. Бассейн для спортсменов вырубили в губе Онежского озера.

Первым испытал бассейн Александр Воронов, также подготовку к этапу Кбка мира начала и начальник Управления земелными ресурсами Александра Россыпнова.

За тренировками моржей можно наблюдать с набережной Петрозаводска.

Видео "ГТРК "Карелия" и личной страницы "ВК" Александры Россыпновой.

Фото паблика "Другой Петрозаводск".

Первое видео - Александр Воронов

Второе видео - Александра Россыпнова

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-03-26 11:51:23
Оскорбление чувств больных и немощных, которые туда не полезут, однозначно!
gary
2019-03-26 11:41:51
Классные видео!!! А на котором из них Воронов?
Беня
2019-03-26 11:41:45
Я в эту страсть не полез бы :)
без наркоза и бани :)
zanoza
2019-03-26 11:18:09
Все станем "моржами" :)
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