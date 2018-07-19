23:30, 19 Июля 2018
ФОТО и ВИДЕО: Сотрудницы скорой помощи ополчились на слишком сексуальную коллегу
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Коллеги 26-летней Анастасии Ивашевской, работающей в службе экстренной помощи в Москве, осудили девушку, когда она опубликовала откровенные фото и видео.
Как пишет Life, Анастасию просили удалить неприемлемые фотографии из Сети. Но поздно. У фельдшера уже появились поклонники.
Девушка отличается сексапильной внешностью и умеет подчеркнуть свои достоинства, выкладывая в Сеть горячие фото и видео.
Некоторые поклонники пишут Насте отчаянные, полные боли сообщения:
"В каком районе Москвы мне должно стать плохо, чтобы ко мне приехали именно вы? Я готов за это умереть!"
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