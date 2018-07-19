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Новости. Общество
23:30, 19 Июля 2018

ФОТО и ВИДЕО: Сотрудницы скорой помощи ополчились на слишком сексуальную коллегу

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Коллеги 26-летней Анастасии Ивашевской, работающей в службе экстренной помощи в Москве, осудили девушку, когда она опубликовала откровенные фото и видео.

Как пишет Life, Анастасию просили удалить неприемлемые фотографии из Сети. Но поздно. У фельдшера уже появились поклонники.

Девушка отличается сексапильной внешностью и умеет подчеркнуть свои достоинства, выкладывая в Сеть горячие фото и видео.

Некоторые поклонники пишут Насте отчаянные, полные боли сообщения:

"В каком районе Москвы мне должно стать плохо, чтобы ко мне приехали именно вы? Я готов за это умереть!"

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Комментарии

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Попов
2018-07-19 23:50:27
от Насти до Наташи ши ши один шаг))
Попов
2018-07-19 23:49:20
по бабе сразу видно шо Настя)))
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