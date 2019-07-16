ФОТО и ВИДЕО: В Карелии оленю приглянулась машина сборщиков ягод

Дедушка с внучкой поехали за морошкой и встретили любопытного оленя в охотничьем хозяйстве "Черные Камни" в Сортавальском районе.

Жительница Мурманска, отдыхающая у своего дедушки в поселке Пуйккола, выложила на своей странице во "ВКонтакте" фото и видео молодого оленя, встреченного по дороге на болото.

"Оленя мы встретили в охотничьем хозяйстве Черные Камни. Олень был молодой и любознательный, поэтому немного постояв он пошел к машине. Мне кажется, что в этот момент мы с дедом боялись оленя больше, чем он нас. Дед после встречи сказал: "Если бы хлеб был с собой, он бы не отказался от еды, так как вообще нас не боялся"", - рассказала Дарья Кузнецова.

По словам мурманчанки, ее дедушка часто ездит по лесам, поэтому зверя он встречал не раз. Но впервые удалось пообщаться с оленем так близко.

"Общий язык мы нашли сразу, ему и нам нравится наша машина, это он продемонстрировал на видео", – написала Дарья.