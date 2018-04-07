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Новости. Общество
16:31, 07 Апреля 2018

ФОТО и ВИДЕО: Вода захватила улицы и дома Петрозаводска

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Пользователи "ВКонтакте" публикуют фото и видео Петрозаводска, который в свою власть захватила талая вода.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" на воду жалуются жители дома №16 по ул.Ригачина.

"Вот такая красота около подъездов, вообще из дома не выйти. В подъезде вода поднялась уже на 3 ступеньки к 1 этажу. Подвалы затоплены. Аварийка приехала, посмотрела и уехала, тонем потихоньку...", - пишут жильцы.

"Дом по улице Логмозерская 13! Тонем в воде, глубина затопа- 30 см. Из подъезда не выйти никак, вода затопила первый этаж дома. Рушится крыша дома в подъезде на 2 этаже. Звонили дежурному по городу, прислали плотника", - отметили жильцы дома.


"Вот такая дорого в центре Петрозаводска!" - подписано фото с ул.Кирова в паблике "Живой Петрозаводск".

Один из участников паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовал видео с Ключевой. "Ул. Сегежская плывет 🏊", - написал он.

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