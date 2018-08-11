ФОТО и ВИДЕО: Житель Карелии встретил на пути медведя

Автомобилист встретил бурого медведя на трассе и снял его на камеру мобильного телефона.

Житель Петрозаводска Юрий Трофимов встретил на трассе "Кола" медведя.

Автомобилист припарковался рядом с выбравшимся из леса диким животным и снял его на камеру мобильника.

По словам автора видео, встреча с медведем произошла примерно в 40 км от Кеми. Автомобилист в тот момент направлялся в сторону Беломорска.