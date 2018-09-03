ФОТО: Интернет-пользователям не понравились новые губы Ксении Собчак

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36-летняя Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге новое фото, на котором позирует в стильном кимоно и узких джинсах. Но пользователи Сети обратили внимание не на образ телезвезды, а на ее лицо.
Об этом пишет портал Lady.
По мнению фолловеров, Ксения увлеклась "уколами красоты" и филлерами, из-за чего ее губы начинают "расползаться".
"Губы кто так халтурно делал? Даже смотреть невозможно", "У тебя губы — брак, что случилось?", "Боже, какой рот! Ну неужто с такими бабками нельзя хоть чуточку поправить свою внешность?" — пишут пользователи Сети.
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