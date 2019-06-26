ФОТО: Юлия Савичева сделала татуировку

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Звезда поделилась фотографией, на которой отчетливо видна татуировка, которая уже давно интересует многих ее поклонников.
На селфи звезда с распущенными волосами и без макияжа. Она держит левую руку у лица, чтобы было видно предплечье. На коже заметна надпись, сделанная прописными буквами, пишет Cosmopolitan.
"Татуировка, которая не так давно появилась на моей руке, – в честь дочки Ани. Это ее инициалы. Я сама придумала вариант и нарисовала эскиз для татуировщика", – написала Савичева в Instagram.
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