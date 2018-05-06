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Новости. Политика
12:56, 06 Мая 2018

ФОТО: Карельские коммунисты отметили день рождения автора знаменитого лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

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Активисты КПРФ возложили цветы к памятнику Марксу и Энгельсу в Петрозаводске в связи с 200-летием со дня рождения великого мыслителя и революционера Карла Маркса.

В минувшую субботу, 5 мая, активисты КПРФ возложили цветы к памятнику Марксу и Энгельсу в Петрозаводске в связи с 200-летием со дня рождения великого мыслителя и революционера, основоположника коммунистического учения Карла Маркса.

Позже в рескоме КПРФ состоялась научно-практическая конференция, посвященная учению Маркса и его вкладу в мировую историю.

Карл Маркс, философ, экономист и социолог, автор "Капитала" и знаменитого лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Его философия легла в основу коммунистического движения.

Карл Маркс является учителем революции для пролетариата и рабочих по всему миру, главным основателем марксизма, создателем марксистских кружков, проложившим путь международному коммунизму, а также величайшим мыслителем нового времени.

Он боролся за народные интересы, стоя во главе революционной борьбы

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