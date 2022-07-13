Коммунист Ульянов сдал в ЦИК документы для участия в губернаторских выборах

Кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации Евгений Ульянов направил в ЦИК документы для участия в выборах главы Карелии.

Сегодня, 27 июля, Евгений Ульянов представил для регистрации в ЦИК Карелии пакет документов, необходимых для участия в губернаторских выборах. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия Республики Карелия.

В том числе представлены подписные листы в поддержку кандидата — всего 86 подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

Евгений Ульянов выдвинут «Коммунистической партией Российской Федерации».

Срок приёма документов для регистрации кандидатов на должность главы Республики Карелия завершается сегодня, 27 июля.

В настоящее время документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на кресло главы республики предоставили Артур Парфенчиков от «Единой России», Дмитрий Фабрикантов от «Партии Роста», Анатолий Дударин от «Демократической партии России», Валерий Таборов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Иван Кадаяс от партии «Родина», Михаил Федоров от партии «Новые люди», Андрей Рогалевич от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Евгений Ульянов от КПРФ.